В Подмосковье девушка на моноколесе погибла после столкновения с грузовиком
В Ленинском округе Подмосковья погибла 21-летняя девушка на моноколесе после столкновения с грузовиком. Обложка © Telegram / Подмосковная полиция
В Ленинском городском округе Подмосковья 11 августа вечером произошло ДТП с участием 21-летней девушки на моноколесе и грузового автомобиля. Она погибла на месте происшествия, сообщило МВД региона.
«По предварительной информации, 21-летняя девушка, управляя СИМ, выехала со второстепенной дороги на главную, где совершила столкновение с грузовым автомобилем «Шакман». В результате ДТП она погибла на месте», — говорится в сообщении.
Авария произошла около 19:18 на 5-м километре автодороги «МКАД — Дроздово — Беседы — МКАД». Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку для выяснения всех обстоятельств.
Ранее в Тульской области произошла авария на железнодорожном переезде: пассажирский поезд столкнулся с грузовиком. Водитель грузовика выехал на пути перед составом, но пострадавших удалось избежать. Машинист применил экстренное торможение, однако поезд снес грузовик с рельсов. Причины происшествия выясняются.