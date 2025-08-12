В Подмосковье девушка на моноколесе погибла после столкновения с грузовиком

В Ленинском городском округе Подмосковья 11 августа вечером произошло ДТП с участием 21-летней девушки на моноколесе и грузового автомобиля. Она погибла на месте происшествия, сообщило МВД региона.

«По предварительной информации, 21-летняя девушка, управляя СИМ, выехала со второстепенной дороги на главную, где совершила столкновение с грузовым автомобилем «Шакман». В результате ДТП она погибла на месте», — говорится в сообщении.

Авария произошла около 19:18 на 5-м километре автодороги «МКАД — Дроздово — Беседы — МКАД». Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку для выяснения всех обстоятельств.