В Петербурге за полгода произошло более 60 ДТП с самокатами

В Петербурге с начала года зарегистрировано 62 ДТП с участием самокатов, в результате которых пострадали 65 человек, в том числе три ребёнка. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

В Петербурге подсчитали количество ДТП с участием самокатов. Видео © tvspb.ru

Несмотря на снижение количества ДТП по сравнению с прошлым годом — за январь зарегистрировано 62 происшествия против 666 за весь 2022 — ситуация остаётся напряжённой. Эксперт Владимир Сажин отметил необходимость продолжать регулировать использование самокатов, подчеркнув, что они представляют опасность не только для водителей, но и для окружающих.