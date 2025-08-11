В Петербурге за полгода произошло более 60 ДТП с самокатами
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Addrenn
В Петербурге с начала года зарегистрировано 62 ДТП с участием самокатов, в результате которых пострадали 65 человек, в том числе три ребёнка. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».
В Петербурге подсчитали количество ДТП с участием самокатов. Видео © tvspb.ru
Несмотря на снижение количества ДТП по сравнению с прошлым годом — за январь зарегистрировано 62 происшествия против 666 за весь 2022 — ситуация остаётся напряжённой. Эксперт Владимир Сажин отметил необходимость продолжать регулировать использование самокатов, подчеркнув, что они представляют опасность не только для водителей, но и для окружающих.
Некоторые компании планируют ввести обязательное ношение шлемов и ужесточить штрафы за управление самокатами несовершеннолетними. Самокаты останутся на улицах города до ноября, пока не завершится сезон кикшеринга.
А ранее Life.ru сообщал, что в Елабуге полностью запретили электросамокаты. Администрация предупредила, что арендодателей ожидает наказание в виде штрафов, если они продолжат сдавать средства индивидуальной мобильности в аренду. Подобная практика также имела место в Благовещенске, где предусмотрено взыскание штрафа размером до ста тысяч рублей за эксплуатацию или установку устройств подобного типа на городских территориях.