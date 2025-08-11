Встреча Путина и Трампа
11 августа, 19:41

В Тульской области поезд столкнулся с грузовиком на путях, пострадавших нет

В Тульской области поезд столкнулся с грузовиком на путях. По предварительной информации, пострадавших нет.

Поезд столкнулся с грузовиком на путях. Видео © SHOT

Сегодня в 17:06 на переезде у станции Мордвес водитель грузовика выехал перед пассажирским поездом Москва–Имеретинский курорт. Машинист применил экстренное торможение, но поезд всё же снёс фуру с рельсов. Причины происшествия расследуются.

«Схода подвижного состава нет. В 19:59 пассажирский поезд продолжил движение по маршруту», — уточнили в пресс-службе Московской железной дороги.

Обложка © SHOT

