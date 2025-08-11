Пьяный турист из РФ ударил полицейского после аварии на мотоцикле во Вьетнаме

Во Вьетнаме задержали 19-летнего россиянина Артура Хафизова, который избил сотрудника дорожной полиции после ДТП в Нячанге. Об этом сообщает вьетнамская газета VnExpress.

Молодой человек в нетрезвом состоянии вместе с девушкой ехал на мотоцикле. На одном из участков дороги Хафизов потерял управление и столкнулся с женщиной на мопеде. Спутница попыталась уехать с места аварии, но местные жители её остановили.

«Согласно расследованию, в период с 6 по 7 августа Хафизов Артур употреблял алкогольные напитки, после чего поехал на мотоцикле с женщиной (личность которой не установлена) по прибрежной дороге Чан Фу. Прибыв к перекрестку, он столкнулся с мотоциклом 53-летней женщины, в результате чего она упала на дорогу», — говорится в сообщении.

На место аварии прибыл сотрудник полиции для урегулирования конфликта. Пока он записывал показания, Хафизов потребовал вернуть ему транспорт, а когда получил отказ, подошёл сзади и ударил подполковника по лицу. Россиянина задержали и поместили в местный изолятор временного содержания до выяснения всех обстоятельств.