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28 марта, 13:54

Житель Казани выпил бутылку виски и покусал бортпроводника на рейсе в Таиланд

Турист выпил бутылку виски и потребовал ещё. Обложка © Kandinsky 3.1/ Life.ru

Турист выпил бутылку виски и потребовал ещё. Обложка © Kandinsky 3.1/ Life.ru

Российский турист устроил пьяный дебош на борту самолёта, летевшего из Казани в Таиланд. Как сообщает SHOT, 47-летний Ильгизар начал употреблять алкоголь ещё во время ожидания рейса в аэропорту Казани — там мужчина сначала принял на грудь для храбрости, а после приобрел бутылку виски в дьюти-фри.

Во время полёта на Boeing 777 авиакомпании Red Wings он опустошил эту бутылку и, желая продолжить «праздник жизни», потребовал ещё горячительные напитки у бортпроводников. Получив отказ, пассажир проявил агрессию: набросился на одного из членов экипажа, кусался и плевался.

Следующие десять дней после инцидента прошли для жителя Казани весьма спокойно и безмятежно: он отдыхал в Таиланде и наслаждался отпуском. Но на обратном пути — прямо перед посадкой — сотрудники авиакомпании узнали пассажира, устроившего дебош. Ещё до посадки в Казани они сообщили оперативным службам о его присутствии на борту. По прибытии в Россию любителя спиртного задержали.

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Ранее сообщалось, что на похожем был пойман и помощник депутата Гурулёва. Пьяный Адам Ислуев устроил дебош и разборки на борту самолёта Москва-Чита. Он ещё до взлёта начал оскорблять пассажиров и материться — в итоге дошло до драки с персоналом «Уральских авиалиний», после чего помощника депутата сняли с рейса сотрудники полиции.

Ольга Сливченко
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