Житель Казани выпил бутылку виски и покусал бортпроводника на рейсе в Таиланд

Российский турист устроил пьяный дебош на борту самолёта, летевшего из Казани в Таиланд. Как сообщает SHOT, 47-летний Ильгизар начал употреблять алкоголь ещё во время ожидания рейса в аэропорту Казани — там мужчина сначала принял на грудь для храбрости, а после приобрел бутылку виски в дьюти-фри.

Во время полёта на Boeing 777 авиакомпании Red Wings он опустошил эту бутылку и, желая продолжить «праздник жизни», потребовал ещё горячительные напитки у бортпроводников. Получив отказ, пассажир проявил агрессию: набросился на одного из членов экипажа, кусался и плевался.

Следующие десять дней после инцидента прошли для жителя Казани весьма спокойно и безмятежно: он отдыхал в Таиланде и наслаждался отпуском. Но на обратном пути — прямо перед посадкой — сотрудники авиакомпании узнали пассажира, устроившего дебош. Ещё до посадки в Казани они сообщили оперативным службам о его присутствии на борту. По прибытии в Россию любителя спиртного задержали.