Пьяный водитель без прав сбил женщину с грудным ребёнком в Красноярском крае

В Красноярском крае пьяный лихач без водительских прав сел за руль и сбил мать с грудным ребёнком в коляске. Женщина в результате аварии не пострадала, но малыш был госпитализирован с серьёзными травмами, сообщает полиция региона.

В Красноярском крае пьяный водитель без прав сбил мать с грудным ребёнком в коляске. Фото © Telegram / МВД 24

«Накануне вечером в с. Верхнепашино Енисейского района 34-летний водитель, двигаясь по ул. Пролетарская на автомобиле «Хонда Фит», не справился с управлением и сбил местную жительницу, которая шла по краю проезжей части с коляской, в которой находился её трёхмесячных малыш», — говорится в сообщении.

Оказалось, что за рулём находился пьяный местный житель, не имеющий прав. Перед поездкой виновник аварии даже специально «прочекал» соцсети, чтобы не нарваться на посты ДПС. В отношении водителя следственным отделом возбуждено уголовное дела по ч. 2 ст. 264 УК РФ. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

