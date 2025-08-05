В Бугульме подросток на электросамокате влетел в металлическую опору и погиб
МВД Татарстана: 16-летний подросток врезался в опору на электросамокате и погиб
В Бугульме 16-летний юноша ехал на электросамокате по пешеходной зоне и врезался в столб декоративного освещения. Травмы оказались несовместимы с жизнью, сообщили в региональной прокуратуре.
Подросток врезался в опору на электросамокате и погиб. Видео © Telegram / Прокуратура ТАТАРСТАНА
«В результате наезда подросток получил телесные повреждения и был госпитализирован. 5 августа он скончался в больнице», — сообщили в ведомстве.
Инцидент случился 4 августа на улице Ярослава Гашека. Подростка срочно госпитализировали, однако несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось. По словам представителей МВД, обстоятельства произошедшего выясняются. Прокуратура Бугульмы начала процессуальную проверку и взяла дело на контроль.
Life.ru ранее сообщал, что с 14 июля в Благовещенске полностью запретили использовать и парковать электросамокаты, что сделало его первым городом в РФ с таким решением. Нарушителям грозит штраф до 100 тысяч рублей.
Обложка © Telegram / Прокуратура ТАТАРСТАНА