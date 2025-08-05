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Регион
5 августа, 12:13

В Бугульме подросток на электросамокате влетел в металлическую опору и погиб

МВД Татарстана: 16-летний подросток врезался в опору на электросамокате и погиб

В Бугульме 16-летний юноша ехал на электросамокате по пешеходной зоне и врезался в столб декоративного освещения. Травмы оказались несовместимы с жизнью, сообщили в региональной прокуратуре.

Подросток врезался в опору на электросамокате и погиб. Видео © Telegram / Прокуратура ТАТАРСТАНА

«В результате наезда подросток получил телесные повреждения и был госпитализирован. 5 августа он скончался в больнице», — сообщили в ведомстве.

Инцидент случился 4 августа на улице Ярослава Гашека. Подростка срочно госпитализировали, однако несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось. По словам представителей МВД, обстоятельства произошедшего выясняются. Прокуратура Бугульмы начала процессуальную проверку и взяла дело на контроль.

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Life.ru ранее сообщал, что с 14 июля в Благовещенске полностью запретили использовать и парковать электросамокаты, что сделало его первым городом в РФ с таким решением. Нарушителям грозит штраф до 100 тысяч рублей.

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Обложка © Telegram / Прокуратура ТАТАРСТАНА

Мария Любицкая
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