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Регион
2 августа, 19:23

Самокатчик сбил 9-летнего ребёнка в Балашихе и скрылся с места ЧП

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Главное управление МВД по Московской области сообщило о розыске электросамокатчика, который сбил ребёнка в Балашихе и скрылся. Инцидент произошёл на аллее проспекта Героев в микрорайоне Железнодорожный. Мальчик 2016 года рождения получил телесные повреждения и был госпитализирован.

Как уточнили в полиции, водитель электросамоката, совершивший наезд, сразу же покинул место происшествия. Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят оперативно-розыскные мероприятия для установления личности нарушителя.

«В настоящее время сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление, а также розыск правонарушителя, действиям которого будет дана правовая оценка в порядке, предусмотренном законодательством», сообщили в правоохранительных органах.

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Life.ru ранее сообщал, что с 14 июля в Благовещенске полностью запретили использовать и парковать электросамокаты, что сделало его первым городом в РФ с таким решением. Нарушителям грозит штраф до 100 тысяч рублей. Вслед за этим в Елабуге также ввели полный запрет на аренду электросамокатов.

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Анастасия Никонорова
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