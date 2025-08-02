Самокатчик сбил 9-летнего ребёнка в Балашихе и скрылся с места ЧП

Главное управление МВД по Московской области сообщило о розыске электросамокатчика, который сбил ребёнка в Балашихе и скрылся. Инцидент произошёл на аллее проспекта Героев в микрорайоне Железнодорожный. Мальчик 2016 года рождения получил телесные повреждения и был госпитализирован.

Как уточнили в полиции, водитель электросамоката, совершивший наезд, сразу же покинул место происшествия. Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят оперативно-розыскные мероприятия для установления личности нарушителя.