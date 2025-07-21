Почти даблдекер: На российских дорогах заметили первого «двухэтажного» самокатчика

Житель Самары придумал необычный способ нарушать правила езды на электросамокате. Мужчина не просто двигался по проезжей части с девочкой (или девушкой) в качестве второго пассажира, но и усадил её себе на плечи, дав в руки мороженое. «Двухъярусный экипаж» снял другой участник движения, кадры с видеорегистратора распространилось в Сети.