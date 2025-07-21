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21 июля, 13:26

Почти даблдекер: На российских дорогах заметили первого «двухэтажного» самокатчика

В Самаре сняли на видео самокатчика, который ехал с девушкой на плечах

Обложка © VK / Омбудсмен полиции

Обложка © VK / Омбудсмен полиции

Житель Самары придумал необычный способ нарушать правила езды на электросамокате. Мужчина не просто двигался по проезжей части с девочкой (или девушкой) в качестве второго пассажира, но и усадил её себе на плечи, дав в руки мороженое. «Двухъярусный экипаж» снял другой участник движения, кадры с видеорегистратора распространилось в Сети.

Изобретательным самокатчиком заинтересовалась полиция. Местные паблики пишут, что правоохранители уже установили личность нарушителя, а его аккаунт в сервисе по аренде электросамокатов был заблокирован. Теперь им с пассажиркой, видимо, придётся поменяться местами.

Ожоги 90%: Стоявший на зарядке электросамокат загорелся и чуть не сжёг хозяина заживо
Ожоги 90%: Стоявший на зарядке электросамокат загорелся и чуть не сжёг хозяина заживо

Ранее Life.ru рассказывал, что в Благовещенске с 14 июля полностью запрещены эксплуатация и парковка электросамокатов. Это первый город в России, который пошёл на такие меры. За каждое нарушение запрета предусмотрен штраф до 100 тысяч рублей. Вслед за ним власти Елабуги тоже полностью запретили сдачу электросамокатов в аренду на территории города.

Юрий Лысенко
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