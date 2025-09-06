Мессенджер MAX
Регион
6 сентября, 11:39

Трамвай с пассажирами загорелся на ходу в Казани

Обложка © Telegram / ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ КАЗАНИ

В Казани утром загорелся трамвай, внутри которого были люди. Об этом сообщила городская Госавтоинспекция.

Видео © Telegram / ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ КАЗАНИ

«В салоне трамвая находилось 10 пассажиров, которые при возникновения искрения и задымления салона, были незамедлительно эвакуированы. Пассажиры и водитель трамвая не пострадали», — рассказали в ведомстве.

Спасатели потушили огонь примерно через 20 минут, а вагон увезли в депо. Все десять пассажиров успели выйти до приезда пожарных.

