Трамвай с пассажирами загорелся на ходу в Казани
В Казани утром загорелся трамвай, внутри которого были люди. Об этом сообщила городская Госавтоинспекция.
«В салоне трамвая находилось 10 пассажиров, которые при возникновения искрения и задымления салона, были незамедлительно эвакуированы. Пассажиры и водитель трамвая не пострадали», — рассказали в ведомстве.
Спасатели потушили огонь примерно через 20 минут, а вагон увезли в депо. Все десять пассажиров успели выйти до приезда пожарных.
