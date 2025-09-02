В ДТП с автобусом в Амурской области пострадали 19 человек, включая детей

В аварии с маршрутным автобусом Iveco и автомобилем Toyota Crown в Амурской области пострадали 19 человек, включая четверых несовершеннолетних. ДТП случилось 2 сентября, на седьмом километре трассы Благовещенск – Свободный, сообщает областная автоинспекция.

Последствия ДТП с автобусом и легковушкой в Амурской области. Видео © Telegram / Госавтоинспекция Амурской области

«Предварительно 19 человек, в том числе четверо несовершеннолетних, доставлены в медицинские учреждения», — сообщают автоинспекторы.

Авария произошла около 9 утра по местному времени (03:00 мск). На месте продолжают работать оперативные службы, которые выясняют, кто стал виновником ДТП.