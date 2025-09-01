Мессенджер MAX
Регион
1 сентября, 19:26

В центре Москвы мотоциклист въехал в бордюрный камень и погиб

Мотоциклист погиб в результате наезда на бордюрный камень на Москворецкой набережной в центре Москвы. Об этом сообщает столичная Госавтоинспекция.

По предварительным данным, водитель мотоцикла совершил наезд на препятствие в районе дома 9. В результате ДТП мотоциклист от полученных травм скончался на месте до приезда скорой помощи.

Сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа работают на месте происшествия, устанавливая все обстоятельства инцидента. Движение на участке набережной временно ограничено для проведения следственных действий.

Ранее в Уфе школьник на питбайке выехал на главную улицу и столкнулся с внедорожником. Предварительно, подросток нарушил ПДД, не уступив дорогу. Водитель не успел затормозить, и мальчик погиб на месте. В Сети появилось видео, где отец 12-летнего питбайкера рыдает над его телом. Оказалось, что 30-летняя женщина сбила подростка, превысив скорость в 2,5 раза (более 100 км/ч при лимите 40 км/ч). Она не вышла к ребёнку после наезда. Тормозной путь ееё машины составил 37 метров.

