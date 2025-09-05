В Москве произошло массовое ДТП с мотоциклистами
Обложка © Telegram / «Москва с огоньком»
Сегодня днём в Москве на проспекте Вернадского, 86А, возле торгового центра «Авеню», произошло серьёзное ДТП с участием двух мотоциклов и автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.
В результате столкновения медицинская помощь потребовалась обоим мотоциклистам. На место происшествия оперативно выехали экстренные службы. По данным столичного департамента здравоохранения, один пострадавший был госпитализирован в Первую градскую больницу, второго пациента с помощью авиамедицинской бригады доставили в Городскую клиническую больницу имени Юдина.
Прокуратура Западного административного округа взяла под контроль установление всех обстоятельств ДТП. Состояние пострадавших оценивается как стабильное.
