Регион
5 сентября, 12:12

В Москве произошло массовое ДТП с мотоциклистами

Обложка © Telegram / «Москва с огоньком»

Сегодня днём в Москве на проспекте Вернадского, 86А, возле торгового центра «Авеню», произошло серьёзное ДТП с участием двух мотоциклов и автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

В результате столкновения медицинская помощь потребовалась обоим мотоциклистам. На место происшествия оперативно выехали экстренные службы. По данным столичного департамента здравоохранения, один пострадавший был госпитализирован в Первую градскую больницу, второго пациента с помощью авиамедицинской бригады доставили в Городскую клиническую больницу имени Юдина.

Прокуратура Западного административного округа взяла под контроль установление всех обстоятельств ДТП. Состояние пострадавших оценивается как стабильное.

В центре Москвы мотоциклист въехал в бордюрный камень и погиб
Ранее 12-летний питбайкер погиб в ДТП с внедорожником в Уфе. Камера сняла страшную гибель подростка. Также появилось видео с его отцом, безутешно рыдающим над телом сына.

