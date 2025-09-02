Число пострадавших в ДТП с автобусом в Приамурье достигло 22
Последствия ДТП с автобусом и легковушкой в Амурской области. Обложка © Telegram / Госавтоинспекция Амурской области
Число пострадавших в результате ДТП с маршрутным автобусом и автомобилем Toyota Crown на трассе «Благовещенск — Свободный» в Приамурье выросло до 22. Трое из них в крайне тяжёлом состоянии, сообщает минздрав региона.
«В результате ДТП за медицинской помощью обратилось 22 человека. Трое граждан в крайне тяжёлом состоянии находятся в операционных», — информирует ведомство.
Страшная авария с автобусом произошла на седьмом километре трассы «Благовещенск – Свободный» около 9 утра по местному времени (03:00 мск). Среди пострадавших четыре ребёнка. На месте продолжают работать оперативные службы, которые выясняют, кто стал виновником ДТП.