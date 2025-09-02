Число пострадавших в ДТП с автобусом в Приамурье достигло 22

Число пострадавших в результате ДТП с маршрутным автобусом и автомобилем Toyota Crown на трассе «Благовещенск — Свободный» в Приамурье выросло до 22. Трое из них в крайне тяжёлом состоянии, сообщает минздрав региона.

«В результате ДТП за медицинской помощью обратилось 22 человека. Трое граждан в крайне тяжёлом состоянии находятся в операционных», — информирует ведомство.