Курьерам хотят запретить использовать электровелосипеды

Член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов выступил с инициативой о запрете использования курьерами электровелосипедов и электросамокатов в качестве средств доставки. Соответствующее предложение он опубликовал в своём Telegram-канале, обратив внимание на растущую угрозу безопасности граждан.

«Мы с коллегами в СПЧ не перестаём обращать внимание на угрозу нахождения СИМ (электросамокатов, электровелосипедов) на улицах наших городов, в первую очередь в пешеходных зонах. Эта более чем реальная угроза для жизни и здоровья наших граждан, вообще никто не застрахован от наезда мчащегося на всех парах водителя СИМ», — заявил Кабанов.

Он подчеркнул, что курьеры на электровелосипедах, которые по техническим характеристикам соответствуют мопедам, представляют особую опасность из-за систематического нарушения правил движения и пренебрежительного отношения к пешеходам.

Член СПЧ сообщил, что председатель Совета Валерий Фадеев уже направил в Правительство РФ официальное предложение о запрете движения курьерского транспорта по пешеходным зонам. Кабанов охарактеризовал текущую ситуацию с доставкой как «среднеазиатский бардак», работающий исключительно в интересах IT-гигантов, не несущих ответственности перед законом, и призвал установить правовые рамки для этой деятельности с учётом защиты законных прав граждан на жизнь и личную безопасность.

Напомним, что с 1 июля в Санкт-Петербурге вступили в силу новые правила для курьеров на СИМ (средствах индивидуальной мобильности). Губернатор Александр Беглов постановил ограничить скорость курьеров, доставляющих товары по тротуарам, пешеходным дорожкам и зонам, до 10 км/ч. Для этого на их транспортные средства будут устанавливать специальные электронные устройства, которые отслеживают местоположение курьеров и контролируют скорость.