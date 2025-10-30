В Сочи 8-летнего мальчика на электросамокате дважды сбили машины, ребёнок погиб

В Сочи произошло страшное ДТП, унёсшее жизнь восьмилетнего ребёнка. По информации ГУ МВД по Краснодарскому краю, мальчик, управлявший электросамокатом, пытался пересечь дорогу в неустановленном месте на выезде из тоннеля.

В Сочи 8-летний ребёнок на электросамокате погиб в ДТП. Видео © Telegram / 23 МВД

Сначала самокат столкнулся с автомобилем Toyota, двигавшимся по правой полосе. От сильного удара ребёнка отбросило на встречную полосу, где он попал под колёса автомобиля Evolute. Несмотря на своевременно прибывшую скорую помощь, спасти мальчика не удалось — он скончался по пути в больницу.

