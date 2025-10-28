В Туве пассажирский автобус слетел с дороги, пострадали 10 человек

В Пий-Хемском районе Тувы пассажирский автобус съехал с дороги и перевернулся, в результате чего пострадали десять человек, семерых из которых доставили в медицинские учреждения. Об аварии сообщило министерство внутренних дел Республики Тыва в своём Telegram-канале.

Кадры с места ДТП. Фото © Telegram / МВД по Республике Тыва

Дорожно-транспортное происшествие с автобусом марки «Тойота Хайс» случилось вечером 27 октября на 770-м километре трассы Р-257 «Енисей». По предварительной информации, 62-летний водитель из Кызыла, находившийся за рулём, не справился с управлением. В салоне транспортного средства, следовавшего по коммерческому маршруту из Абакана в Кызыл, в тот момент находилось десять пассажиров, включая четверых несовершеннолетних.

Ведомство уточнило, что шестилетний ребёнок был госпитализирован и остаётся под наблюдением врачей в травматологическом отделении. При этом всем остальным пострадавшим, включая второго ребёнка, подростка и семерых взрослых пассажиров, была оказана необходимая медицинская помощь, после чего они были отпущены амбулаторно.

«Проведённое освидетельствование водителя на состояние алкогольного опьянения показало отрицательный результат», — сообщается в министерстве внутренних дел Республики Тыва.

В сообщении также отмечается, что у водителя были в порядке все документы для осуществления перевозок, а техническое состояние автомобиля и зимних нешипованных шин соответствовало требованиям безопасности.

