28 октября, 04:40

На Урале на месте ДТП, в котором погибли две девочки, создан стихийный мемориал

В Ревде Свердловской области на месте аварии, унёсшей жизни двух девочек, создан стихийный мемориал. Очевидцы сообщают, что горожане оставляют цветы и игрушки, чтобы почтить память детей.

На месте ДТП в Свердловской области был создан стихийный мемориал. Видео © Telegram / Ревдинский рабочий | Ревда / Владимир Коцюба-Белых

«Ранним утром у мемориала продолжают собираться люди. Среди цветов и игрушек лежит окровавленная шапочка и обувь погибших и пострадавшей девочек», — пишет телеграм-канал «Ревдинский рабочий | Ревда».

Тверской суд избрал меру пресечения виновнику ДТП с четырьмя пострадавшими
Тверской суд избрал меру пресечения виновнику ДТП с четырьмя пострадавшими

Ранее полиция установила личности погибших в ДТП — они являлись родными сёстрами. Ещё одна девочка находится в больнице в тяжёлом состоянии. Напомним, водитель легковушки сбил трёх девочек у магазина. По предварительной информации, 37-летний водитель автомобиля Lada совершил наезд на детей, ожидавших на тротуаре у пешеходного перехода. После этого машина врезалась в здание. Виновник ДТП мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.

Обложка © Telegram / Ревдинский рабочий | Ревда / Владимир Коцюба-Белых

Алена Пенчугина
