Тверской суд избрал меру пресечения виновнику ДТП с четырьмя пострадавшими

В Твери Пролетарский районный суд назначил виновнику аварии, в которой пострадали четверо, включая ребенка, меру пресечения в виде запрета определённых действий. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе суда.

24 октября Пролетарский районный суд Твери получил запрос от следователя о заключении под стражу Сахиба Гадирова, подозреваемого в нарушении правил дорожного движения по части 1 статьи 264 Уголовного кодекса РФ.

«Суд постановил отказать в удовлетворении ходатайства следователя, был избран запрет определённых действий», — сообщили в пресс-службе.

Виновнику ДТП теперь запрещено покидать своё жильё без разрешения следователя, управлять любыми транспортными средствами, контактировать с потерпевшими, свидетелями, специалистами и экспертами по делу, а также пользоваться средствами связи, включая интернет.

Как уже сообщал Life.ru, на прошлой неделе в Твери произошло ДТП: автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в остановку общественного транспорта. В результате инцидента пострадали четыре человека, среди которых семилетний ребёнок.