На Урале водитель легковушки сбил трёх девочек у магазина, две из них погибли

В городе Ревда Свердловской области случилось страшное ДТП, унёсшее жизни двух девочек. Ещё одна пострадавшая получила серьёзные травмы, сообщает региональная Госавтоинспекция.



Двух девочек сбил насмерть водитель в Свердловской области. Видео © SHOT

По предварительной информации, автомобиль Lada, управляемый 37-летним мужчиной, совершил наезд на несовершеннолетних, ожидавших на тротуаре улицы Чехова у пешеходного перехода. После этого машина продолжила движение и врезалась в здание.

«В результате аварии две девочки от полученных травм скончались на месте, до прибытия бригады скорой медицинской помощи», – говорится в сообщении ведомства.

Одна из трёх пострадавших несовершеннолетних госпитализирована в тяжелом состоянии. На месте происшествия работают сотрудники ГАИ и следственная группа. Обстоятельства ДТП выясняются в рамках начатого расследования.





По данным SHOT, виновник ДТП был пьян. Он тоже пострадал и был госпитализирован. Местные жители утверждают, что водитель неадекватно гонял сегодня по городу с самого утра.

