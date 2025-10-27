Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Регион
27 октября, 16:41

На Урале водитель легковушки сбил трёх девочек у магазина, две из них погибли

Обложка © VK / Госавтоинспекция Свердловской области

В городе Ревда Свердловской области случилось страшное ДТП, унёсшее жизни двух девочек. Ещё одна пострадавшая получила серьёзные травмы, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Двух девочек сбил насмерть водитель в Свердловской области. Видео © SHOT

По предварительной информации, автомобиль Lada, управляемый 37-летним мужчиной, совершил наезд на несовершеннолетних, ожидавших на тротуаре улицы Чехова у пешеходного перехода. После этого машина продолжила движение и врезалась в здание.

«В результате аварии две девочки от полученных травм скончались на месте, до прибытия бригады скорой медицинской помощи», – говорится в сообщении ведомства.

Одна из трёх пострадавших несовершеннолетних госпитализирована в тяжелом состоянии. На месте происшествия работают сотрудники ГАИ и следственная группа. Обстоятельства ДТП выясняются в рамках начатого расследования.

По данным SHOT, виновник ДТП был пьян. Он тоже пострадал и был госпитализирован. Местные жители утверждают, что водитель неадекватно гонял сегодня по городу с самого утра.

Ранее сообщалось, что автобус с туристами из Китая врезался в зерновоз в Приморье. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства случившегося.

Наталья Демьянова
