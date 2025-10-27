Россия и США
Под Хабаровском авто сбило подростков на питбайке: одного спасли после остановки сердца

Обложка © Amur Mash

Под Хабаровском иностранец-таксист сбил двух подростков, ехавших на питбайке, — один из них пережил клиническую смерть. ДТП произошло у базы отдыха «Заимка» на улице Ломоносова.

По данным Amur Mash, водитель такси начал разворачиваться и не заметил приближающийся мотоцикл. В результате 16-летний парень, управлявший питбайком, получил перелом руки, а его 12-летний пассажир — тяжёлую открытую черепно-мозговую травму. На нём не было шлема, и от удара у мальчика остановилось сердце.

К счастью, рядом оказался спасатель регионального управления по делам ГО и ЧС Григорий Ревякин. Он провёл реанимацию и вернул школьника к жизни ещё до приезда скорой.

Оба пострадавших были доставлены в больницу. Родителям подростков выписали административные протоколы, а сам питбайк отправили на штрафстоянку.

