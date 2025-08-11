Невидимые и неуправляемые: В России поддержали запрет на питбайки для детей

Не требующие регистрации в ГИБДД питбайки стали популярным транспортом среди подростков, что привело к резкому росту ДТП. О проблеме «Вечерней Москве» рассказал автоэксперт Руслан Борисов.

«Питбайки можно найти даже на маркетплейсах. Родители покупают такие транспортные средства детям как альтернативу самокатам, велосипедам, но даже не догадываются об их опасности. Раньше такие мотоциклы использовали профессионалы только для экстремальных соревнований», — пояснил эксперт.

Цены на такие модели варьируются от 23,5 до 130 тысяч рублей, при этом для покупки не нужны ни права, ни дополнительные документы. Однако их использование на дорогах общего пользования крайне опасно: с начала 2025 года в России зафиксировано уже 2000 аварий с участием питбайков, в которых погибли 30 несовершеннолетних.

По словам автоюриста Александра Цапликова, некоторые модели разгоняются до 100 км/ч, но из-за отсутствия фар и поворотников представляют угрозу для других участников движения. Кроме того, из-за небольших габаритов их легко не заметить на дороге.

Сейчас питбайки считаются спортинвентарём и предназначены только для специальных трасс. Однако в Госдуме готовят законопроект, который приравняет их к транспортным средствам. Заместитель председателя Комитета по молодёжной политике Александр Толмачёв заявил, что покупка таких мотоциклов будет возможна только при наличии прав категории «А».

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев призвал родителей быть осторожнее и использовать питбайки исключительно на предназначенных для этого площадках. Он подчеркнул, что перед выездом на дорогу необходимо изучить ПДД и получить водительское удостоверение.