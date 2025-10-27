Автобус с туристами из Китая врезался в зерновоз в Приморье

В Приморском крае произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие с участием туристического автобуса и грузового автомобиля. Информацию об этом передали в пресс-службе УМВД по региону.

Автобус с китайскими туристами попал в ДТП в Приморье. Видео © Telegram /dpskontrol_125rus

Столкновение транспортных средств произошло в тёмное время суток недалеко от села Галенок, где автобус следовал в направлении российской границы из Китая. По предварительной информации, на проезжей части находился остановившийся грузовой автомобиль с прицепом, не обозначенный должным образом предупреждающими знаками и световой сигнализацией. В результате водитель автобуса не успел вовремя заметить препятствие и совершил наезд.

Сильный удар привёл к значительным повреждениям передней части пассажирского транспорта. На место происхождения оперативно прибыли сотрудники Госавтоинспекции и бригада скорой медицинской помощи, которая оказала помощь одному пострадавшему. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в Иркутской области произошла крупная авария с участием большегрузных автомобилей. В результате массового столкновения пять транспортных средств были полностью уничтожены пожаром. Один из водителей погиб на месте.