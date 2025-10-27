Сектор Газа
Регион
27 октября, 06:43

Массовое ДТП с большегрузами парализовало движение на федеральной трассе «Сибирь»

Обложка © Telegram / ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ38

Крупное дорожно-транспортное происшествие с участием большегрузных автомобилей произошло сегодня утром на федеральной трассе Р-255 «Сибирь» в Иркутской области. В настоящее время движение по федеральной трассе полностью перекрыто. Об этом сообщает региональное управление Госавтоинспекции.

«По уточнённой информации сотрудников Госавтоинспекции, работающих на месте ДТП в Нижнеудинском районе, выяснено, что всего в ДТП пострадали 8 автомобилей, из них 7 грузовых и 1 легковая машина», — говорится в официальном сообщении ведомства.

Авария случилась около 8 часов утра по местному времени на 1325 километре автодороги, где столкнулись несколько большегрузов и легковой автомобиль. В результате массового столкновения пять транспортных средств были полностью уничтожены пожаром, а водитель одного из автовозов погиб на месте.

В настоящее время движение по федеральной трассе полностью перекрыто, а для всех видов транспорта организован временный объезд через близлежащий посёлок Камышет. На месте происшествия продолжают работать оперативные службы, а прокуратура Иркутской области взяла под особый контроль ход проверки по данному инциденту.

Ранее страшная авария с участием полицейского унесла жизни двух человек в Пермском крае. По предварительным данным, на трассе Новые Ляды — Сылва автомобиль Toyota, управляемый сотрудником правоохранительных органов, выехал на встречную полосу, где столкнулся с ВАЗ-2114.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Алиса Хуссаин
  • Новости
  • ДТП
  • Происшествия
  • Иркутская область
