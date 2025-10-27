Сектор Газа
27 октября, 01:12

Прокуратура показала видео с места смертельного ДТП с автокраном на Камчатке

Появилось видео с места смертельной аварии на Камчатке, где погибли врач-педиатр и водитель детской поликлиники. Автомобиль «Хонда» столкнулся с автокраном 27 октября на улице Пограничная в Петропавловске–Камчатском.

Последствия ДТП с автокраном на Камчатке. Видео © Telegram/Прокуратура Камчатского края

По данным краевой прокуратуры, 60-летний водитель крана KR-25H-V2 КАТО не пропустил ехавший по главной дороге автомобиль с медиками. Сначала легковушка задела стрелу крана, от удара автомобиль отбросило в столб.

В этой аварии погибли две женщины из «Хонды». Ещ§ одну женщину увезли с травмами в больницу. Водитель крана не пострадал.

Как сообщал Life.ru, погибшими оказались врач и водитель детской поликлиники № 1. По данным краевого Минздрава, медики направлялись на вакцинацию в школу, когда случилась авария.

Обложка © Telegram / Прокуратура Камчатского края

