27 октября, 00:48

Врач и водитель детской поликлиники погибли в ДТП с автокраном на Камчатке

Обложка © Life.ru

В Петропавловске-Камчатском произошло жёсткое ДТП, в результате которого погибли врач-педиатр и водитель детской поликлиники № 1. По информации Министерства здравоохранения Камчатского края, медики направлялись на вакцинацию в школу, когда их автомобиль столкнулся с автокраном на улице Пограничная.

Предварительная версия происшествия указывает, что автокран выезжал на проезжую часть с поднятой стрелой, которая оказалась над полосой движения. Автомобиль медиков, двигавшийся по главной дороге, задел крышей за край стрелы, в результате чего с машины сорвало крышу и заднюю дверь.

На месте работали экстренные службы. Как отмечают очевидцы, удар был настолько сильным, что фрагмент крыши автомобиля остался висеть на конструкции крана.

Ранее в Пермском крае произошло ДТП с участием полицейского, унёсшее жизни двух человек. На трассе Новые Ляды — Сылва автомобиль Toyota под управлением сотрудника полиции выехал на встречку и столкнулся с ВАЗ-2114.

