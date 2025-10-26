Пьяный полицейский устроил смертельное ДТП в Пермском крае
В Пермском крае произошло ДТП с участием полицейского, унёсшее жизни двух человек. По информации ГУ МВД по региону, на трассе Новые Ляды — Сылва автомобиль Toyota под управлением сотрудника полиции выехал на полосу встречного движения и столкнулся с ВАЗ-2114.
В результате столкновения пассажир и водитель отечественного автомобиля, не имевший права управления транспортным средством, погибли на месте. Двое пассажиров были госпитализированы с различными травмами.
По данным ведомства, полицейский, находившийся за рулём иномарки во внеслужебное время, скрылся с места аварии, но вскоре был задержан. Медицинское освидетельствование показало наличие алкогольного опьянения у виновника ДТП.
