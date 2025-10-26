Сектор Газа
26 октября, 03:26

В Приамурье десять человек пострадали в ДТП с автобусом и рефрижератором

Обложка © Госавтоинспекция Амурской области

В Белогорском округе Амурской области утром произошло серьёзное ДТП. На подъезде к Благовещенску столкнулись автобус Yutong и рефрижератор. В результате аварии пострадали десять человек, сообщила региональная госавтоинспекция.

В настоящее время движение на этом участке дороги затруднено. На месте работают экипажи ДПС и оперативные службы.

Полиция сообщает, что уже установила автомобиль и человека, который может быть причастен к аварии. Им оказался местный житель 1987 года рождения. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Никита Никонов
