Момент жёсткого ДТП с тремя жертвами в центре Хабаровска попал на видео
В центре Хабаровска рано утром 26 октября произошло смертельное ДТП, унёсшее жизни трех человек. Авария случилась на перекрестке улиц Карла Маркса и Дикопольцева, недалеко от здания городской администрации, сообщает SHOT.
Момент смертельного ДТП в центре Хабаровска. Видео © SHOT
По предварительной информации, водитель Audi A5 проехал на красный свет на высокой скорости и врезался в Toyota Caldina. От сильного удара японский автомобиль перевернулся и вылетел с проезжей части. Водитель и двое пассажиров иномарки скончались на месте.
Фото © SHOT
Виновник аварии, находившийся за рулем Audi, выжил и получил травмы. В настоящее время правоохранители выясняют, был ли он пьян в момент ДТП. На месте ЧП работают сотрудники ГИБДД и следователи, устанавливаются все обстоятельства трагедии.
Фото © SHOT
Обложка © SHOT