25 октября, 23:52

Момент жёсткого ДТП с тремя жертвами в центре Хабаровска попал на видео

В центре Хабаровска рано утром 26 октября произошло смертельное ДТП, унёсшее жизни трех человек. Авария случилась на перекрестке улиц Карла Маркса и Дикопольцева, недалеко от здания городской администрации, сообщает SHOT.

Момент смертельного ДТП в центре Хабаровска. Видео © SHOT

По предварительной информации, водитель Audi A5 проехал на красный свет на высокой скорости и врезался в Toyota Caldina. От сильного удара японский автомобиль перевернулся и вылетел с проезжей части. Водитель и двое пассажиров иномарки скончались на месте.

Фото © SHOT

Фото © SHOT

Виновник аварии, находившийся за рулем Audi, выжил и получил травмы. В настоящее время правоохранители выясняют, был ли он пьян в момент ДТП. На месте ЧП работают сотрудники ГИБДД и следователи, устанавливаются все обстоятельства трагедии.

Фото © SHOT

Фото © SHOT

Обложка © SHOT

