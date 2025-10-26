Три человека погибли, четверо детей пострадали в ДТП с «ладой» и «киа» на Кубани

Трагическое ДТП произошло днём в субботу в Белореченском районе Краснодарского края. Как сообщили в ГУ МВД по региону, около 16:30 36-летний водитель «Лады Приоры» не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с «Киа Рио».

В результате аварии три человека – водитель «Приоры», его 21-летний пассажир и 39-летняя женщина за рулём «Киа Рио» погибли на месте до приезда скорой помощи. Пострадали четверо несовершеннолетних пассажиров иномарки в возрасте от 4 до 16 лет, все они госпитализированы с различными травмами. Сейчас проводится проверка обстоятельств происшествия.

