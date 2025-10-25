Сектор Газа
Регион
25 октября, 11:14

Мужчина и младенец погибли в ДТП с иномаркой под Пензой

Обложка © Telegram / Госавтоинспекция Пензенской области

Мужчина и младенец погибли в результате аварии в Пензенской области, где автомобиль врезался в световую опору и перевернулся. Об этом сообщила пресс-служба Госавтоинспекции региона.

Видео © Telegram / Госавтоинспекция Пензенской области

34-летняя женщина за рулём Haval не справилась с управлением, что привело к столкновению со столбом и последующему опрокидыванию машины в кювет. В результате аварии 32-летний мужчина и младенец 2025 года рождения скончались на месте от полученных травм.

Шестилетний мальчик и сама дама получили телесные повреждения, была оказана медицинская помощь. Сотрудники полиции в настоящее время устанавливают все обстоятельства произошедшего дорожно-транспортного происшествия.

Муж погибшей в ДТП с лосем вице-мисс России просит подписчиков о помощи
Ранее в Амурской области, в результате дорожно-транспортного происшествия с автобусом, перевозившим 50 вахтовиков, было госпитализировано 14 человек. Сообщается, что один из пострадавших находится в реанимационном отделении в тяжёлом состоянии.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

