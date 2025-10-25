Муж погибшей в ДТП с лосем вице-мисс России просит подписчиков о помощи

После гибели вице-мисс России — 2017 Ксении Александровой в ДТП её муж Илья создал петицию с целью повышения безопасности на участке дороги, где произошла трагедия, когда их автомобиль столкнулся с лосем. Он обратился к подписчикам в соцсетях своей погибшей жены с просьбой о поддержке.

«14 октября одобрили петицию про установку сеток от диких животных на дорогах. Мне очень хочется, чтобы эта трагедия не стала просто одной из, а помогла спасти жизни. Я прошу вас проголосовать за эту петицию. Нужно набрать 100 000 онлайн голосов, чтобы петицию рассмотрели на федеральном уровне», — написал супруг.

С момента смерти Анастасии прошло два месяца, но Илья не оставляет попыток привлечь внимание государственных дорожных служб к опасности этого участка дороги и добиться принятия мер по обеспечению безопасности. Муж вице-мисс России тяжело переживает потерю любимой супруги, с которой они поженились всего за пять месяцев до трагического события.

«Ксюша навсегда останется для меня очень доброй, весёлой, искренней, заботливой, интересной, умной и бесконечно красивой», — написал Илья.

Напомним, 5 июля Ксения Александрова и её муж Илья попали в аварию в Тверской области: на дорогу внезапно выбежал лось, в которого врезался автомобиль. Супруг не пострадал, а Ксения получила тяжёлую черепно-мозговую травму. Несмотря на усилия врачей, девушка скончалась в больнице 12 августа, проведя там пять недель.