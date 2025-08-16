Организаторы Мисс Вселенная опубликовали видео о погибшей русской участнице

Организаторы международного конкурса красоты «Мисс Вселенная» опубликовали видео в память о Ксении Александровой, участнице от России, которая трагически погибла в ДТП.

В своём официальном заявлении организация «Мисс Вселенная» выразила искренние соболезнования семье и всем, «кто был тронут светом Александровой». Напомним, девушка стала первой вице-мисс России в 2017 году и представляла страну на конкурсе «Мисс Вселенная» в Лас-Вегасе.

Ксения Александрова скончалась в возрасте 30 лет. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / missuniverse

«Её грация, красота и дух оставили незабываемый след в семье «Мисс Вселенная» и далеко за её пределами. Пусть её память вдохновляет на доброту, силу и любовь всех, кому посчастливилось её знать», — заявили организаторы конкурса.