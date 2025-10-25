Автобус, попавший в ДТП в Самаре, перевозил детскую спортивную команду из Оренбургской области, которая возвращалась с соревнований по спортивной аэробике. Как сообщает пресс-служба Министерства спорта Самарской области, авария произошла после завершения официальных соревнований в УСЦ «Грация», когда автобус направлялся к месту проживания юных спортсменов.

В результате столкновения с легковым автомобилем на пересечении улицы Свободы и проспекта Кирова пострадали четверо детей 14-15 лет, чьё состояние медики оценивают как средней степени тяжести. Также серьёзно пострадали трое взрослых, находившихся в автобусе — они были госпитализированы в тяжёлом состоянии.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, выясняются все обстоятельства ДТП. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.