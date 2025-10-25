В жёстком ДТП с автобусом в Самаре пострадали восемь человек

В Самаре в результате ДТП с участием автобуса и легкового автомобиля пострадали восемь человек, в том числе четверо детей. Авария произошла вечером 25 октября на пересечении улицы Свободы и проспекта Кирова в Промышленном районе города.

Как сообщили в Госавтоинспекции УМВД России по Самаре, на месте происшествия работают сотрудники полиции, выясняются все обстоятельства ДТП. По предварительным данным, среди пострадавших — пассажиры автобуса и легкового автомобиля. Все они получили травмы различной степени тяжести.

Ранее в Хабаровске на пересечении улиц Башенной и Южной пассажирский автобус протаранил Toyota Prius. От удара легковушку развернуло. К счастью, в ДТП никто не погиб. Местные жители называют это место «проклятым перекрёстком» – аварии на нём происходят регулярно.