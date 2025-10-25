Дорожный знак насмерть задавил подростка во время ДТП в Воронеже

В Воронеже столкнулись автомобили Renault и «Нива», последняя отлетела на газон и врезалась в дорожный знак, который упал и насмерть задавил 14-летнего мальчика. Кадры момента ДТП попали на камеры уличного наблюдения. В пресс-службе ГИБДД информацию об аварии и гибели подростка подтвердили.

В Воронеже машина влетела в дорожный знак, который придавил ребёнка. Видео © Telegram / Мой и твой Воронеж

Мальчик находился на тротуаре и ожидал зелёного сигнала светофора. Он не успел отойти и скончался на месте от полученных травм. За рулём Renault находился 52-летний житель Воронежа, а отечественным авто управлял 37-летний мужчина. Полиция устанавливает виновника смертельного ДТП.

