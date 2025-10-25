В Хабаровске автобус протаранил легковушку на «проклятом перекрёстке»

В Хабаровске на пересечении улиц Башенной и Южной пассажирский автобус протаранил Toyota Prius. От удара легковушку развернуло. Об этом сообщает Amur Mash.

Автобус и легковушка столкнулись на «проклятом перекрёстке» в Хабаровске. Обложка © Telegram / Amur Mash

К счастью, в ДТП никто не погиб. Местные жители называют это место «проклятым перекрёстком» – аварии на нём происходят регулярно. По словам очевидцев, весной здесь делали ремонт, однако после окончания работ не установили ограничители и светофор. С тех пор на участке произошло не меньше десятка ДТП.

Ранее Life.ru писал, что в Хабаровске произошла страшная авария, в которой водителю буквально оторвало голову. На перекрёстке Лазо и Большой столкнулись Toyota Vitz и Mitsubishi Airtrek. От мощного удара мужчину выбросило из салона на металлическое ограждение – он погиб на месте.