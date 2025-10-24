Сектор Газа
Регион
24 октября, 13:24

Люди вылетели сквозь стёкла: На видео сняли автобус и грузовик после ДТП с 9 пострадавшими

Девять человек пострадали в результате ДТП с автобусом и грузовиком в Ленобласти

Обложка © МЧС России

Жёсткое ДТП произошло сегодня, 24 октября, на автодороге «Петербург-Ручьи» в Ломоносовском районе Ленинградской области. В 13:20 столкнулись автобус и грузовик «Валдай».

Видео © МЧС России

По информации полиции Санкт-Петербурга, в результате аварии пострадали девять человек. Четверо пассажиров автобуса получили тяжёлые травмы, трое — травмы средней степени тяжести. Кроме того, травмы средней степени тяжести получили водители обоих транспортных средств.

На месте происшествия работает полиция, проводится проверка по факту ДТП. На кадрах с места аварии заметно, что автомобили получили серьёзные повреждения: у них смяты кузова, разбиты капоты, бамперы и стёкла. Детали от автобуса и грузовика засыпали всю проезжую часть. При этом от удара пассажиры вылетели из салона через окна.

Чудом никто не погиб: Скорая с беременной женщиной попала в страшное ДТП под Новосибирском

Ранее 14 человек были госпитализированы после ДТП с участием автобуса с 50 вахтовиками в Амурской области. По данным регионального Минздрава, один из пострадавших находится в тяжёлом состоянии в реанимации.

