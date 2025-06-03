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Регион
3 июня, 13:46

В Хабаровске водителю оторвало голову после жёсткого лобового столкновения

Обложка © Amur Mash

Обложка © Amur Mash

На перекрестке улиц Лазо и Большая в Хабаровске произошло жёсткое ДТП, унесшее жизнь водителя Toyota Vitz. Об этом сообщает Amur Mash.

Момент и последствия ДТП. Видео © Amur Mash

По предварительным данным, он не успел завершить манёвр, когда его автомобиль протаранил Mitsubishi Airtrek. От мощного удара водителя «тойоты» выбросило на металлическое ограждение, ему снесло часть черепа.

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Ранее Life.ru сообщал, что в Башкирии 27-летний водитель грузовика BAW совершил наезд на 6-летнюю девочку. Получив известие о случившемся с ребёнком, отец малышки тоже попал в ДТП.

Александра Мышляева
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