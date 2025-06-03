В Хабаровске водителю оторвало голову после жёсткого лобового столкновения

На перекрестке улиц Лазо и Большая в Хабаровске произошло жёсткое ДТП, унесшее жизнь водителя Toyota Vitz. Об этом сообщает Amur Mash.

Момент и последствия ДТП. Видео © Amur Mash

По предварительным данным, он не успел завершить манёвр, когда его автомобиль протаранил Mitsubishi Airtrek. От мощного удара водителя «тойоты» выбросило на металлическое ограждение, ему снесло часть черепа.