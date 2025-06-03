В Хабаровске водителю оторвало голову после жёсткого лобового столкновения
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На перекрестке улиц Лазо и Большая в Хабаровске произошло жёсткое ДТП, унесшее жизнь водителя Toyota Vitz. Об этом сообщает Amur Mash.
Момент и последствия ДТП. Видео © Amur Mash
По предварительным данным, он не успел завершить манёвр, когда его автомобиль протаранил Mitsubishi Airtrek. От мощного удара водителя «тойоты» выбросило на металлическое ограждение, ему снесло часть черепа.
Ранее Life.ru сообщал, что в Башкирии 27-летний водитель грузовика BAW совершил наезд на 6-летнюю девочку. Получив известие о случившемся с ребёнком, отец малышки тоже попал в ДТП.