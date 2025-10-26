В ДТП погибла председатель Союза женщин Дагестана Интизар Мамутаева

В Дагестане в ДТП трагически погибла председатель Союза женщин республики Интизар Мамутаева. Авария произошла в Рутульском районе, родном крае общественницы. О смерти Мамутаевой сообщил глава региона Сергей Меликов, назвавший случившееся огромной потерей для всей республики.

«Она была яркой, сильной, неравнодушной женщиной, настоящей горянкой, посвятившей жизнь любимому Дагестану и его людям», – написал Меликов.

По его словам, Интизар Мамутаева не только поддерживала женщин и семьи участников СВО, но и инициировала важные социальные проекты. Глава региона отметил, что уже поручил оказать помощь близким погибшей.

Мамутаева родилась в 1951 году в селе Ихрек. После окончания филфака Дагестанского пединститута она работала в школе, занимала должность второго секретаря РК ВЛКСМ, а затем почти десять лет возглавляла комиссии по делам семьи и демографии при Госсовете. За преданную службу родному краю была награждена званием «Заслуженный работник госслужбы».

