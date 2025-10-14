Сектор Газа
14 октября, 13:58

В Дагестане два человека погибли и шесть пострадали в ДТП с военным грузовиком

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / SSV.Photo

В Унцукульском районе Дагестана военный грузовик «Урал» опрокинулся, в результате чего два человека погибли и еще шестеро получили ранения. Авария произошла днём 14 октября на 36-м километре автодороги «Буйнакск-Гимры-Чирката». Об этом сообщили в пресс-службе МВД по региону.

По предварительной информации, водитель автомобиля не справился с управлением. «Водитель и один из пассажиров грузовика от полученных травм скончались на месте происшествия», – сообщают правоохранительные органы.

Шесть пассажиров были доставлены в больницу для оказания медицинской помощи. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, которые выясняют все обстоятельства случившегося.

Никита Никонов
