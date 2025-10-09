В Туапсинском муниципальном округе Краснодарского края произошло смертельное ДТП с участием грузового автомобиля. Жертвами автоаварии стали четыре человека, включая двоих детей. О случившемся передаёт главное управление МВД РФ по Краснодарскому краю.

Четыре человека погибли в результате ДТП с грузовиком в Краснодарском крае. Видео © Telegram / 23 МВД

Как отмечают в ведомстве, автоавария произошла на трассе Джубга — Сочи. Согласно информации правоохранителей, автомобиль марки Mercedes занесло из-за дождя, в результате чего он выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком марки Volvo.

В результате ДТП погибли четыре человека, включая двоих детей в возрасте двух и четырёх лет. Все погибшие находились в легковом автомобиле.

В настоящее время на месте инцидента работает следственно-оперативная группа. Обстоятельства случившегося уточняются.

Ранее в Новосибирске пьяный водитель въехал в остановку общественного транспорта, в результате чего пострадали шесть человек. Согласно информации местного Минздрава, один из пострадавших в результате ДТП пребывает в крайне тяжёлом состоянии. В настоящее время правоохранительные органы выясняют все обстоятельства случившегося.