В Новосибирске пьяный водитель влетел в остановку с людьми, есть пострадавшие

Пьяный водитель в Новосибирске въехал в автобусную остановку, в результате чего пострадали шесть человек. Об этом сообщили в местном управлении МВД.

«Около 21:45 водитель, управляя автомобилем Volkswagen Polo, совершил наезд на граждан, находящихся вблизи остановки Октябрьский универмаг. По предварительной информации, в ДТП пострадали шесть человек», — говорится в сообщении.

На месте происшествия находятся сотрудники ГАИ, которые занимаются выяснением всех деталей случившегося.

По данным регионального Минздрава, один из пострадавших в результате ДТП находится в крайне тяжёлом состоянии.

