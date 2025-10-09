Валдайский форум
9 октября, 16:52

В Новосибирске пьяный водитель влетел в остановку с людьми, есть пострадавшие

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / welcomeinside

Пьяный водитель в Новосибирске въехал в автобусную остановку, в результате чего пострадали шесть человек. Об этом сообщили в местном управлении МВД.

«Около 21:45 водитель, управляя автомобилем Volkswagen Polo, совершил наезд на граждан, находящихся вблизи остановки Октябрьский универмаг. По предварительной информации, в ДТП пострадали шесть человек», — говорится в сообщении.

На месте происшествия находятся сотрудники ГАИ, которые занимаются выяснением всех деталей случившегося.

По данным регионального Минздрава, один из пострадавших в результате ДТП находится в крайне тяжёлом состоянии.

Влетевшую в дом дочь бандита Цапка лишили прав и оштрафовали после ДТП
Ранее в Воронеже сын высокопоставленной сотрудницы регионального управления ФНС устроил смертельное ДТП. Он сел за руль пьяным и на большой скорости врезался в припаркованный полуприцеп. Пассажирка, находившаяся в салоне его авто, погибла.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

