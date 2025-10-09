Влетевшую в дом дочь бандита Цапка лишили прав и оштрафовали после ДТП
Анастасия Цапок. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / anastasiyatsapok
Анастасия Феррер, дочь печально известного Сергея Цапка, столкнулась с административным наказанием после того, как её автомобиль протаранил частное домовладение в окрестностях Таганрога. По решению суда, зачинщица ДТП лишилась водительского удостоверения и обязана выплатить назначенный судом штраф.
Девушка признана виновной в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения с превышением установленной скорости движения. Согласно материалам дела, она двигалась на автомобиле Mercedes со скоростью 136 км/ч при разрешённых 60 км/ч, что и привело к вылету с проезжей части и столкновению с жилым строением.
Примечательно, что отцом осуждённой является Сергей Цапок — бывший лидер организованного преступного сообщества, известного как «цапковская» ОПГ. Криминальный авторитет был осуждён на пожизненное лишение свободы за многочисленные тяжкие преступления, включая массовые убийства, совершённые бандой в Кущёвском районе Краснодарского края на протяжении двух десятилетий. Цапок-старший скончался в следственном изоляторе Краснодара в июле 2014 года по причине острой сердечной недостаточности и перенесённого инсульта.
Напомним, что дорожно-транспортное происшествие произошло 29 сентября, когда пьяная Анастасия столкнулась с частным домом на дорогом автомобиле в посёлке Николаевка. После того как информация появилась в СМИ, анонимные источники заявили, что за рулём была не Цапок. Она врезалась в стену частного дома в Ростовской области, двигаясь со скоростью 136 км/ч по сельской улице. По предварительным данным, девушка была в состоянии алкогольного опьянения. В результате аварии никто не пострадал, но два помещения дома были полностью разрушены, мебель и техника уничтожены, а фасад здания получил серьезные повреждения. Вдова Сергая Цапка встретилась с владельцем дома и пообещала «всё оплатить», однако вскоре перестала выходить на связь.
