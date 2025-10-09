Влетевшую в дом дочь бандита Цапка лишили прав и оштрафовали после ДТП

Анастасия Феррер, дочь печально известного Сергея Цапка, столкнулась с административным наказанием после того, как её автомобиль протаранил частное домовладение в окрестностях Таганрога. По решению суда, зачинщица ДТП лишилась водительского удостоверения и обязана выплатить назначенный судом штраф.

Девушка признана виновной в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения с превышением установленной скорости движения. Согласно материалам дела, она двигалась на автомобиле Mercedes со скоростью 136 км/ч при разрешённых 60 км/ч, что и привело к вылету с проезжей части и столкновению с жилым строением.

Примечательно, что отцом осуждённой является Сергей Цапок — бывший лидер организованного преступного сообщества, известного как «цапковская» ОПГ. Криминальный авторитет был осуждён на пожизненное лишение свободы за многочисленные тяжкие преступления, включая массовые убийства, совершённые бандой в Кущёвском районе Краснодарского края на протяжении двух десятилетий. Цапок-старший скончался в следственном изоляторе Краснодара в июле 2014 года по причине острой сердечной недостаточности и перенесённого инсульта.