Семья бандита Цапка возместила ущерб от ДТП с участием его дочери Анастасии
Ъ: Семья криминального авторитета Цапка возместила ущерб после ДТП с его дочерью
Анастасия Цапок. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / anastasiyatsapok, © VK / Таганрог в курсе
Семья лидера кущевской банды Сергея Цапка полностью возместила ущерб, причинённый в результате ДТП с участием его дочери. Об этом сообщил «Коммерсантъ».
По информации издания, владелец частного дома в Таганроге, пострадавшего в аварии 29 сентября, подписал документы об отсутствии претензий к 25-летней Анастасии Оделин Феррер (Цапок). В результате инцидента автомобиль Mercedes-Benz, за рулём которого находилась дочь Цапка, врезался в жилое здание в селе Николаевка и буквально снёс половину постройки.
Как уточнил собеседник издания, между сторонами было достигнуто мировое соглашение о внесудебном возмещении как материального ущерба, так и морального вреда.
«Денежная компенсация передана собственнику жилого дома в согласованном объёме, о чём у нотариуса составлены соответствующие документы», — отметил источник.
По его словам, мать виновницы ДТП Анжела-Мария Оделин Феррер предлагала пострадавшему организацию ремонтных работ и оплату временного жилья, однако владелец повреждённого дома предпочёл получить денежную компенсацию.
В пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области воздержались от комментариев относительно возможного привлечения водителя к административной ответственности.
К слову, Анжела-Мария Оделин Феррер являлась гражданской женой Сергея Цапка — главаря бандитского формирования из станицы Кущевской, осуждённого к пожизненному лишению свободы за совершение множества особо тяжких преступлений. Цапок скончался в следственном изоляторе Краснодара в 2014 году. Его дочери и их мать в настоящее время проживают в Ростове-на-Дону.
Напоминаем, что в ночь на 30 сентября дочь известного криминального авторитета Сергея Цапка, Анастасия, стала причиной аварии. Она врезалась в стену частного дома в селе Николаевка Ростовской области. По предварительным данным, девушка была в состоянии алкогольного опьянения. Она двигалась на своём автомобиле со скоростью 136 км/ч по сельской улице. В результате аварии никто не пострадал, однако два помещения оказались полностью разрушены — мебель и техника были уничтожены, фасад дома получил серьёзные повреждения. Вдова Сергая Цапка посетила владельца дома и пообещала «всё оплатить», но вскоре перестала выходить на связь. Саму Анастасию не удаётся заставить общаться, и она не принесла извинений.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.