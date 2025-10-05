Семья бандита Цапка возместила ущерб от ДТП с участием его дочери Анастасии

Семья лидера кущевской банды Сергея Цапка полностью возместила ущерб, причинённый в результате ДТП с участием его дочери. Об этом сообщил «Коммерсантъ».

По информации издания, владелец частного дома в Таганроге, пострадавшего в аварии 29 сентября, подписал документы об отсутствии претензий к 25-летней Анастасии Оделин Феррер (Цапок). В результате инцидента автомобиль Mercedes-Benz, за рулём которого находилась дочь Цапка, врезался в жилое здание в селе Николаевка и буквально снёс половину постройки.

Как уточнил собеседник издания, между сторонами было достигнуто мировое соглашение о внесудебном возмещении как материального ущерба, так и морального вреда.

«Денежная компенсация передана собственнику жилого дома в согласованном объёме, о чём у нотариуса составлены соответствующие документы», — отметил источник.

По его словам, мать виновницы ДТП Анжела-Мария Оделин Феррер предлагала пострадавшему организацию ремонтных работ и оплату временного жилья, однако владелец повреждённого дома предпочёл получить денежную компенсацию.

В пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области воздержались от комментариев относительно возможного привлечения водителя к административной ответственности.

К слову, Анжела-Мария Оделин Феррер являлась гражданской женой Сергея Цапка — главаря бандитского формирования из станицы Кущевской, осуждённого к пожизненному лишению свободы за совершение множества особо тяжких преступлений. Цапок скончался в следственном изоляторе Краснодара в 2014 году. Его дочери и их мать в настоящее время проживают в Ростове-на-Дону.

