Ростовский пенсионер объявил войну семье главаря кровавой Кущёвской ОПГ Цапка за таран дома

Хозяин дома в селе Николаевка Ростовской области, который частично разрушен после того, как дочь криминального авторитета Сергея Цапка врезалась в него на огромной скорости, намерен судиться и требовать возмещения ущерба в полном объёме. Об этом пишет Baza.

Последствия ДТП — автомобиль влетел в окно. Фото © VK / Таганрог в курсе

Пенсионер рассказал, что его не устроила сумма предлагаемой компенсации семьёй виновницы ДТП Анастасия Цапок. Мужчина также не принял предложение местной администрации помочь с ремонтом. Сейчас он намерен оставить всё, как есть, провести полноценную экспертизу и подать иск в суд. Пострадавший будет требовать полного возмещения ущерба с семьи Цапка.