1 октября, 08:56

Ростовский пенсионер объявил войну семье главаря кровавой Кущёвской ОПГ Цапка за таран дома

Хозяин разрушенного дома под Ростовом будет судиться с дочкой авторитета Цапка

Анастасия Цапок. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / anastasiyatsapok

Хозяин дома в селе Николаевка Ростовской области, который частично разрушен после того, как дочь криминального авторитета Сергея Цапка врезалась в него на огромной скорости, намерен судиться и требовать возмещения ущерба в полном объёме. Об этом пишет Baza.

Последствия ДТП — автомобиль влетел в окно. Фото © VK / Таганрог в курсе

Пенсионер рассказал, что его не устроила сумма предлагаемой компенсации семьёй виновницы ДТП Анастасия Цапок. Мужчина также не принял предложение местной администрации помочь с ремонтом. Сейчас он намерен оставить всё, как есть, провести полноценную экспертизу и подать иск в суд. Пострадавший будет требовать полного возмещения ущерба с семьи Цапка.

Напомним, в ночь на 30 сентября дочь криминального авторитета Сергея Цапка Анастасия стала виновницей аварии. Она врезалась в стену частного дома в селе Николаевка Ростовской области. Предположительно, девушка была пьяна. Её иномарка ехала на скорости в 136 км/ч по сельской улице. В ДТП никто не пострадал, но две комнаты оказались полностью разгромлены — мебель и техника уничтожены, серьёзно повреждён фасад. Вдова Сергея Цапка приехала к хозяину разрушенного дома и обещала «всё оплатить», но потом перестала выходить на связь. Сама Анастасия на контакт не выходит и извинений никому не принесла. Ей грозят штраф и лишение прав сроком на 2 года.

