Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 октября, 05:15

Названа причина смертельного ДТП с автобусом и фурой-рефрижератором в Приамурье

Обложка © Госавтоинспекция Амурской области

Обложка © Госавтоинспекция Амурской области

Причиной крупного ДТП с участием автобуса и грузовика-рефрижератора на 20-м километре автодороги «Подъезд к городу Благовещенск» в Белогорском округе в Приамурье, по предварительным данным, стал выезд автобуса на встречную полосу. Об этом сообщили в Следственном управлении СК РФ по Амурской области.

«Предварительной причиной ДТП стал выезд на полосу встречного движения водителем автобуса», — говорится в сообщении ведомства.

На месте происшествия всё ещё работают спасатели и следователи, организован пункт временного обогрева. По факту аварии возбуждено уголовное дело по статье о ненадлежащем оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ). Следователи устанавливают обстоятельства инцидента и степень вины участников.

Дорожный знак насмерть задавил подростка во время ДТП в Воронеже
Дорожный знак насмерть задавил подростка во время ДТП в Воронеже

Авария произошла утром 26 октября. В салоне автобуса в момент аварии находились 26 пассажиров, включая ребёнка. В результате столкновения пострадали 10 человек, а водитель автобуса скончался по дороге в больницу.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • ДТП
  • Происшествия
  • Амурская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar