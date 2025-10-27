Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 октября, 02:09

Несколько легковушек и грузовиков столкнулись в огненном ДТП в Иркутской области

Обложка © Telegram / ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ38

Обложка © Telegram / ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ38

Массовая авария с последующим пожаром произошла утром 27 октября в 8 часов [3:00 мск] на 1325 километре федеральной автодороги Р-255 «Сибирь». Автомобили столкнулись возле посёлка Камышет в Нижнеудинском районе Иркутской области.

Массовое ДТП в Иркутской области. Видео © Telegram / ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ38

Предварительно, в ДТП столкнулись несколько легковых и грузовых автомобилей.

«Ряд машин охвачены огнём», — сообщила автоинспекция.

На месте работают экстренные службы. Инспекторы ДПС ограничили движение в обоих направлениях и организовали объезд через поселок Камышет. Информация о пострадавших и количестве повреждённых автомобилей уточняется.

Прокуратура показала видео с места смертельного ДТП с автокраном на Камчатке
Прокуратура показала видео с места смертельного ДТП с автокраном на Камчатке

Ранее Life.ru сообщал о ДТП с участием автокрана и легковушки на Камчатке, где погибли два человека, погибшими оказались врач и водитель детской поликлиники № 1. По данным краевого Минздрава, медики направлялись на вакцинацию в школу, когда случилась авария.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • ДТП
  • Происшествия
  • Иркутская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar