Девочки, погибшие в ДТП в Ревде, были родными сёстрами

Полиция установила личности погибших в ДТП в городе Ревда Свердловской области. Как сообщил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, погибшие являлись родными сёстрами. Также стало известно, что ещё одна девочка находится в больнице в тяжёлом состоянии.

Погибшим девочкам было 7 и 9 лет, пострадавшей — 11 лет. За рулём легкового автомобиля находился местный житель 1988 года рождения, ранее не судимый. Он также находится в больнице в тяжёлом состоянии.

«Личности погибших девочек сотрудники полиции установили. Это родные сестры, 2016 и 2018 годов рождения. В тяжёлом состоянии в больнице находится девочка, 2014 года рождения», — пишет URA.ru.

Ранее сообщалось о трагическом ДТП в Ревде, где водитель легкового автомобиля сбил трёх девочек у магазина. Две из них скончались на месте происшествия, одна была госпитализирована в тяжёлом состоянии. По предварительной информации, 37-летний водитель автомобиля Lada совершил наезд на детей, ожидавших на тротуаре у пешеходного перехода. После этого машина врезалась в здание. Виновник ДТП мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.