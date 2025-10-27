Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 октября, 20:46

Девочки, погибшие в ДТП в Ревде, были родными сёстрами

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Полиция установила личности погибших в ДТП в городе Ревда Свердловской области. Как сообщил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, погибшие являлись родными сёстрами. Также стало известно, что ещё одна девочка находится в больнице в тяжёлом состоянии.

Погибшим девочкам было 7 и 9 лет, пострадавшей — 11 лет. За рулём легкового автомобиля находился местный житель 1988 года рождения, ранее не судимый. Он также находится в больнице в тяжёлом состоянии.

«Личности погибших девочек сотрудники полиции установили. Это родные сестры, 2016 и 2018 годов рождения. В тяжёлом состоянии в больнице находится девочка, 2014 года рождения», — пишет URA.ru.

Тверской суд избрал меру пресечения виновнику ДТП с четырьмя пострадавшими
Тверской суд избрал меру пресечения виновнику ДТП с четырьмя пострадавшими

Ранее сообщалось о трагическом ДТП в Ревде, где водитель легкового автомобиля сбил трёх девочек у магазина. Две из них скончались на месте происшествия, одна была госпитализирована в тяжёлом состоянии. По предварительной информации, 37-летний водитель автомобиля Lada совершил наезд на детей, ожидавших на тротуаре у пешеходного перехода. После этого машина врезалась в здание. Виновник ДТП мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • ДТП
  • Происшествия
  • Свердловская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar