Восемь человек пострадали в результате ДТП с туристическим автобусом в Приморье

В Приморском крае произошло дорожно-транспортное происшествие с участием туристического автобуса и грузового автомобиля. По информации регионального управления МВД, в результате инцидента пострадали водитель и семь пассажиров, включая одиннадцатилетнего ребёнка.

Инцидент произошёл на 23-м километре автодороги Уссурийск-Пограничный в районе населённого пункта Галенки. Предварительно установлено, что автобус марки King Long, следовавший из китайского города Суйфэньхэ, совершил столкновение с грузовиком, перевозившим зерно. В момент аварии в транспортном средстве находились 25 человек.

«В результате происшествия травмы получили водитель и семь пассажиров автобуса King Long (женщины 44, 55 и 69 лет, 20- и 23-летний мужчины, а также 11-летний мальчик). Медики оказали им неотложную помощь и отправили на амбулаторное лечение», — сказано в заявлении ведомства.

По факту случившегося возбуждено административное дело по соответствующей статье КоАП, обстоятельства происшествия устанавливаются.

